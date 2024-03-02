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Финиш Гран-при Бахрейна Формулы-1 дал экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон

Финиш Гран-при Бахрейна Формулы-1 дал экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон
Мартин Брандл и Джереми Кларксон в Бахрейне
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Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон дал отмашку финишным флагом Гран-при Бахрейна Формулы-1, который прошёл в субботу, 2 марта, на трассе в Сахире.

Бывший телеведущий автомобильного шоу Top Gear, а также один из основателей передачи The Grand Tour был одним из приглашённых гостей гонки и перед стартом дал небольшое интервью Мартину Брандлу. Так, на вопрос о том, кто одержит победу, Кларксон ответил, что это будет Эдриан Ньюи. Заезд в итоге завершился дублем команды «Ред Булл», в которой работает знаменитый инженер.

Напомним, что Джереми Кларксон стал известен как ведущий автомобильного шоу Top Gear. Оно появилось на британском телевидении в 1977 году, но широкую популярность приобрело после перезапуска с участием Кларксона, а также Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.

В 2015 году Кларксон со скандалом ушёл с канала BBC, на котором выходила программа Top Gear, и основал новое шоу — The Grand Tour, однако в прошлом году стало известно, что оно будет закрыто в 2024 году после выхода отснятых эпизодов.

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