Марко впечатлён «ошеломляющей» победой Ферстаппена на Гран-при Бахрейна

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что его удивило с какой легкостью Макс Ферстаппен выиграл гонку на первом этапе сезона-2024 Формулы-1 в Бахрейне.

«Это было ошеломляюще. Мы не ожидали, что всё пройдёт так. Макс выиграл старт, а потом просто умчался вдаль от соперников. По-другому это не описать. У него было подавляющее преимущество, его лучший круг был на две секунды быстрее, чем у кого-либо еще

У Макса не было проблем с перегревом двигателя, как у некоторых соперников. Он всю гонку шел в чистом потоке», — приводит слова Марко RacingNews365.

Нидерландский гонщик «Ред Булл» лидировал от старта до финиша и показав лучший круг гонки заработал Большой шлем. Этап победа стала восьмой подряд для Макса Ферстаппена.