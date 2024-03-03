«Он строит из себя жертву, но причина проблем в нём». Йос Ферстаппен — о Хорнере

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, отрицает сообщения, что именно он стоит за сливом компромата на руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Это бессмысленно. Зачем мне это делать, если у Макса здесь и так всё хорошо?» — приводит слова 51-летнего нидерландца Daily Mail.

В то же время Йос Ферстаппен считает, что Хорнеру стоит всё же покинуть свой пост.

«Пока он остаётся на своей должности, здесь царит напряжение. Команда находится на грани распада и может взорваться. Так продолжаться не может. Он строит из себя жертву, хотя именно он является причиной проблем», — заявил Йос Daily Mail.

Сообщается, что в пятницу вечером после квалификации в Бахрейне Йос Ферстаппен поругался с Хорнером в его офисе.