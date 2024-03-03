Daily Mail: Хорнер считает Йоса Ферстаппена зачинщиком скандала

Издание Daily Mail сообщает, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает Йоса Ферстаппена зачинщиком бушующего скандала вокруг его персоны и что двое этих мужчин устроили разборки на повышенных тонах в офисе Хорнера на Гран-при Бахрейна.

Как пишет Daily Mail, в пятницу вечером после квалификации 51-летний Йос Ферстаппен устроил скандал в офисе Хорнера. Они разругались, и нидерландец покинул помещение. Затем он вернулся, и мужчины неохотно пожали друг другу руки.

По словам его близких, Хорнер считает, что именно Ферстаппен-старший организовал кампанию, в том числе по сливу ключевым лицам паддока компромата по его свержению с должности руководителя «Ред Булл».

Напомним, компания «Ред Булл» 28 февраля сняла обвинения с Кристиана Хорнера, но сразу после этого анонимное лицо разослало журналистам и коллегам Хорнера имейл с якобы пикантной перепиской Кристиана с его сотрудницей.