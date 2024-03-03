«Это было неожиданно». Эдриан Ньюи удивлён дублем «Ред Булл» в Бахрейне

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что для него стало неожиданностью доминирующее выступление команды на Гран-при Бахрейна. Победу на «Сахире» с Большим шлемом одержал Макс Ферстаппен, а Серхио Перес своим вторым местом принес «Ред Булл» командный дубль.

«Должен сказать, что это было неожиданно. На свободных заездах мы были не вполне довольны машиной, но в гонке все сложилось хорошо. Однако всегда есть моменты, над которыми стоит поразмыслить.

Этот результат – заслуга всей нашей команды, инженеров, всех кто работал над машиной. Все ребята в Милтон-Кейнсе приложили огромные усилия, чтобы привезти её сюда и добиться такого успеха», — приводит слова 65-летнего британского специалиста GP Blog.