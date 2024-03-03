Появилось видео оживлённой беседы Хорнера и Йоса Ферстаппена в паддоке

Журналисты Sky Italy сняли на видео оживлённую беседу руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера и отца трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йоса в паддоке Гран-при Бахрейна.

Ранее появились сообщения, что Хорнер считает Йоса Ферстаппена причастным к сливу компромата на него. Сам Ферстаппен-старший заявил, что он к этому непричастен, но, по его мнению, Кристиан Хорнер должен покинуть свой пост в «Ред Булл».

Кроме того, как пишет Daily Mail, в пятницу вечером после квалификации Йос Ферстаппен и Кристиан Хорнер поругались в офисе Хорнера. Йос покинул помещение, но затем вернулся, и мужчины неохотно пожали друг другу руки.

Ранее, ещё до начала Гран-при Бахрейна, материнская компания «Ред Булл» оправдала Хорнера, но буквально сразу после этого некое анонимное лицо разослало журналистам и коллегам Хорнера электронные письма с якобы пикантной перепиской Кристиана с его сотрудницей.