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«Я бы его немедленно заменил на Лоусона». Алексей Попов раскритиковал Цуноду

«Я бы его немедленно заменил на Лоусона». Алексей Попов раскритиковал Цуноду
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов жёстко раскритиковал японского гонщика «РБ» Юки Цуноду за его препирательства с командой на Гран-при Бахрейна.

«Юки, конечно, прогрессирует и едет неплохо. Но у него как были проблемы с психозом, абсолютным отключением мозга, так и продолжаются уже четвёртый год. Я бы в данной ситуации немедленно уже в Джидде посадил бы вместо него Лоусона, если только у «Ред Булл» нет чёткой договоренности с «Хондой» по месту Цуноды в «РБ» в обмен на скидку по моторам.

Если же Юки в команде не по этой причине, то я высадил бы его прямо сейчас, как бы хорошо он ни ехал. Так нельзя: он рискует сам, рискует остальными. Да, возможно, ему не начислят за это штрафные баллы, но на месте команды… Это не шутки», – сказал Алексей Попов в видео на своем YouTube-канале.

Напомним, Юки Цунода сперва спорил с командой по радио из-за приказа пропустить напарника, Даниэля Риккардо, а после финиша на круге возвращения в боксы агрессивно обогнал Дэна, чуть было не спровоцировав аварию.

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