Источник: «Ред Булл» представит большое обновление в Имоле

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Команда «Ред Булл» готовится представить большое обновление болида RB20 на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 17 по 19 мая в Имоле (Италия), сообщает издание Auto Motor und Sport.

Напомним, австрийская команда с серьёзным отрывом выиграла первый этап в Бахрейне. Фаворит сезона и трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен опередил ближайшего преследователя напарника Серхио Переса более чем на 22 секунды.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +22.457.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +25.110.

4. Шарль Леклер («Феррари») +39.669.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +46.788.

6. Ландо Норрис («Макларен») +48.458.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.324.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +56.082.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14.887.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:33.216.