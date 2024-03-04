Источник: «Ред Булл» представит большое обновление в Имоле

Команда «Ред Булл» готовится представить большое обновление болида RB20 на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 17 по 19 мая в Имоле (Италия), сообщает издание Auto Motor und Sport.
Напомним, австрийская команда с серьёзным отрывом выиграла первый этап в Бахрейне. Фаворит сезона и трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен опередил ближайшего преследователя напарника Серхио Переса более чем на 22 секунды.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +22.457.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +25.110.
4. Шарль Леклер («Феррари») +39.669.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +46.788.
6. Ландо Норрис («Макларен») +48.458.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.324.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +56.082.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14.887.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:33.216.