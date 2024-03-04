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Туррини — о скандале с Хорнером: это вызывает отвращение

Туррини — о скандале с Хорнером: это вызывает отвращение
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Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал скандал вокруг главы австрийской команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, о котором стало известно в начале февраля.

«Я испытываю искреннее отвращение к тем, кто раскрывает (если это, конечно, правда) разговоры из личной жизни людей, у которых есть семьи, дети, друзья и родственники. Это всегда дерьмово.

Пока нет уголовного преследования, именно ФИА, Формула-1 и, конечно же, «Ред Булл» решают, существуют ли этические причины для навязывания определённых решений. Вот почему меня смущает позиция Тото Вольфа и Зака Брауна. Когда ребёнком я изучал животных, мне не нравились стервятники. И это при том, что мне не нравится Хорнер», — написал Туррини в своём блоге.

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