В Москве состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 марта 2024 года на «ЦСКА Арене» пройдёт ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». В шоу примут участие более 120 райдеров со всех концов света – из России, Коста-Рики, Франции, Чехии, Колумбии и США.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

В программу мероприятия войдут мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадёров и множество других экстремальных спортивных дисциплин.

Среди участников фестиваля – звезда российского FMX Алексей Колесников, двукратный вице-чемпион серии RDS GP и победитель DRIFT GAMES Никита Шиков, один из ведущих райдеров команды Adrenaline FMX Rush костариканец Марко Пикада, восьмикратный чемпион X-Games американец Адам Джонс, француз Сильван Массон – первый в истории райдер, выступивший в составе Cirque du Soleil, а также чех Радек Билек и колумбиец Эстебан Санчес.

Зрителей будут также ждать живые выступления популярных исполнителей – рок-группы The Hatters и рэпера MACAN.

«Я, как и любой артист, очень зависим от тех ощущений, которые получаешь во время концертов: публика подхватывает песни, колонки просто разрываются. В прошлом году, когда мы выступали на «Прорыве», привычные эмоции дополнялись рёвом моторов и трюками экстремалов. Впечатления просто незабываемые, особенно когда смотришь на это с поднимающейся сцены! Поэтому я уже в диком предвкушении того адреналина, который точно охватит меня вместе со зрителями. Главное, чтобы меня не посадили петь на летящий мотоцикл», — сказал Юрий Музыченко, вокалист The Hatters.

Начало фестиваля в 16:00.