Ватанабэ: чтобы Цунода мог рассчитывать на место в «Ред Булл», ему нужен подиум

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал о перспективах пилота «РБ» Юки Цуноды попасть в «Ред Булл».

«Ред Булл» будут с нами до 2025 года, так что если Юки будет гонщиком, способным побеждать, то, конечно, они захотят его заполучить.

На моих регулярных встречах с «Ред Булл» мне сказали, что все зависит от результатов в этом году. У них большие ожидания, и для того, чтобы оправдать их, по моему личному мнению, необходим подиум. Конечно, слово «подиум» не упоминалось, но я считаю, что для того, чтобы попасть в топ-команду, нужно выступать на таком уровне, и я верю, что он сможет это сделать.

Переход Цуноды в «Астон Мартин»? Я не думал об этом. Я сказал Юки, что хочу, чтобы он занимался своим делом, не будучи привязанным к «Хонде». То, что мы будем сотрудничать с «Астон Мартин» с 2026 года, не означает, что гонщики, прошедшие обучение в «Хонде», должны перейти в «Астон Мартин».

Главное, чтобы гонщики, подготовленные «Хондой», были успешными, независимо от того, в какой команде они работают. Но было бы здорово, если бы мы оказались в одной команде», — приводит слова Ватанабэ as-web.jp.