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Цунода рассказал о качестве Риккардо, которое он хотел бы перенять

Цунода рассказал о качестве Риккардо, которое он хотел бы перенять
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Японский гонщик «РБ» Юки Цунода высказался по поводу преимуществ его партнёра по команде Даниэля Риккардо.

«У него есть то, чего мне не хватает — самоконтроль. Он действительно хорош в этом, и я думаю, что это тоже одна из вещей, которые команды очень ценят. Что касается обратной связи, он намного лучше, потому что его честность и самоконтроль действительно находятся на высоком уровне», — приводит слова Цуноды Speedcafe.

Напомним, японец Юки Цунода остался недоволен решением руководства поменять его позициями с напарником австралийцем Даниэлем Риккардо во время Гран-при Бахрейна и устроил перепалку по радио.

Юки шёл на 13-й позиции, но команда практически приказала ему пропустить без борьбы напарника Даниэля Риккардо, у которого были более мягкие шины «софт» и потенциально более высокий темп.

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