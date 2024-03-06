«Неприемлемо». Комацу раскритиковал Магнуссена за квалификацию в Бахрейне

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о пилоте команда Кевине Магнуссене. В квалификации Гран-при Бахрейна датский гонщик был 15-м. Другой пилот команды, Нико Хюлькенберг, оказался 10-м.

«Это неприемлемо. Кевину нужно найти определённый баланс в машине. Эта необходимость уже привела к снижению эффективности прохождения поворотов. Однако мы знаем, как исправить эту проблему. В Джидде мы добьёмся большего успеха», — приводит слова Комацу издание GrandPX.news со ссылкой на Ekstra Bladet.

Отметим, что в гонке Гран-при Бахрейна Магнуссен был 12-м, а Хюлькенберг – 16-м.

Ранее бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил Хюлькенберга за выступление в квалификации в Бахрейне.