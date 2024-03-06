«Ауди» завершила сделку по поглощению «Заубера» — Motorsport-Total

Немецкий автоконцерн «Ауди» завершил сделку по поглощению швейцарской компании «Заубер», чья команда выступает в Формуле-1 под названием «Кик-Заубер», сообщает издание Motorsport-Total.

Также сообщается, что директор «Ауди» по техническому развитию Оливер Хофманн войдёт в новый совет директоров.

Напомним, «Ауди» планирует стать участником чемпионата Формулы-1 в 2026 году. Компания приобрела миноритарную долю «Заубера» в размере 25% в январе 2023 года, при первоначальном плане достичь доли в 70%. Однако в среду, 6 марта, издание Bild сообщило, что «Ауди» полностью приобрела «Заубер».

Действующими пилотами «Кик-Заубера» являются финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.