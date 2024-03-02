В «Кик-Заубере» отреагировали на вылет обеих машин в первом сегменте квалификации

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Оба пилота, Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, закончили борьбу уже после первого сегмента.

«Первая квалификационная сессия в году всегда даёт некоторое представление о реальных результатах команд. То, что мы увидели, привело нас к мысли, что конкуренция вокруг нас снова будет чрезвычайно жёсткой и одна десятая может стать решающей относительно выхода в следующий сегмент. Мы знаем, что нам предстоит поработать над улучшением показателей на быстром круге. При этом мы также знаем, что небольшой выигрыш может нам помочь бороться за гораздо более высокие позиции — две десятых приближают к первой десятке. Нам нужно сосредоточиться на предстоящей работе, начиная с субботы, когда будет нужно максимально использовать наш гоночный темп. Сезон длинный, и у нас будут возможности улучшить машину и сделать ещё один шаг к достижению целей на этот год», — приводит слова Алунни Брави пресс-служба «Кик-Заубера».