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Таиландские совладельцы «Ред Булл» не боятся ухода Ферстаппена, есть замены — F1-Insider

Таиландские совладельцы «Ред Булл» не боятся ухода Ферстаппена, есть замены — F1-Insider
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Таиландские совладельцы команды Формулы-1 «Ред Булл» не боятся возможного ухода трёхкратного чемпиона мира звёздного голландца Макса Ферстаппена, сообщает издание F1-Insider.

Сообщается, что группа бизнесменов из Таиланда готова поддержать действующего руководителя коллектива Кристиана Хорнера и рассчитывают на технического директора Эдриана Ньюи и не хотят его ухода. В качестве же возможной замены Ферстаппена называются Оскар Пиастри из «Макларена» и Алекс Албон из «Уильямса», контракты которых готовы выкупить. У обоих заключены соглашения на 2025 год.

Ранее BBC сообщила, что Ферстаппен попросил ФИА провести отдельное расследование по Хорнеру, в феврале угодившему в скандал из-за обвинения в «контролирующем поведении» по отношению к одной из сотрудниц компании.

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