Ферстаппен: пока «Ред Булл» побеждает, у меня нет причин уходить

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, рассуждая о возможном уходе из команды, заявил, что на данный момент единственным критерием для него являются результаты.

«Намерение подписать контракт было всегда. Вот почему мы подписались на такой большой срок. Очевидно, речь идёт о возможностях машины 2026 года, это вопрос, учитывая новые правила.

Я понимал, подписывая контракт, что «Ред Булл» сделали для моей карьеры. Поэтому да, намерение, очевидно, заключается в том, чтобы остаться в этой команде, потому что мне здесь очень нравится. Я очень рад быть здесь. И пока мы побеждаем, нет причин уходить», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Ранее Ферстаппен ответил, согласен ли с отцом в том, что «Ред Булл» развалится из-за Хорнера.