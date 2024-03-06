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Ферстаппен ответил, согласен ли с отцом в том, что «Ред Булл» развалится из-за Хорнера

Ферстаппен ответил, согласен ли с отцом в том, что «Ред Булл» развалится из-за Хорнера
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал слова своего отца Йоса Ферстаппена о нынешнем руководителе команды Кристиане Хорнере.

Напомним, Ферстаппен-старший заявил, что из-за Хорнера, угодившего в скандал в начале года, «команда находится на грани распада и может взорваться».

«Я не знаю. Надеюсь, что нет… Этого не должно произойти. Это сильная компания и сильная команда. Здесь много сильных людей.

Мы – команда: я, мой отец и мой менеджер всегда были вместе. И так будет всегда. И что касается меня, не имеет значения, на какой стороне быть. Очевидно, сыну своего отца странно оказываться на противоположной стороне. Но я хотел бы просто сосредоточиться на выступлениях. Я хочу больше говорить о гонках, чем о том, что мы делаем за пределами трассы», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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