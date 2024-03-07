Гасли видит положительные изменения в «Альпин», несмотря на исход технических специалистов

Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что уход из команды технического директора Мэтта Хармана и других специалистов стал «неожиданностью», но он считает, что изменения могут положительно отразиться на коллективе из Энстоуна в долгосрочной перспективе.

«Такие вещи — это всегда неожиданность. Я довольно близко общался с Мэттом, мы сообща пытались вникнуть в новую философию машины. Да, я узнал о его уходе немного раньше других, но это было для меня определённой неожиданностью.

В конце концов, я намерен сосредоточиться на своём деле – пилотировать машину как можно лучше, подталкивать команду вперёд и давать им чёткую обратную связь. Именно этим я и займусь. Только время покажет, являются ли эти перемены полезными. Я доверяю «Рено» Renault, доверяю Луке де Мео, всем ответственным за прогресс команды.

Я понимаю, звучит противоречиво, но внутри команды происходит много положительных изменений в плане процессов, менталитета и прочего. Я вижу, что мы прорабатываем все детали и пытаемся найти любую мелочь, которая поможет улучшить результат. Вижу положительные изменения.

Конечно, мы не поедем сразу на две десятых быстрее, но я практически уверен, что в долгосрочной перспективе мы найдём правильный путь для прогресса», — приводит слова Гасли Motorsport.