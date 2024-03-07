«10 секунд — это слишком много». Леклер — об ужесточении штрафа за выезд за пределы трассы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает 10 секунд штрафа слишком жёсткой мерой наказания за нарушения границ трассы.

«10 секунд — это довольно жёстко. Главным приоритетом должно быть исправление ошибки, или, по крайней мере, нужно помочь гонщикам лучше соблюдать эти ограничения. Сейчас мы даже не всегда видим белые линии. Я считаю, что пять секунд были существенным наказанием. 10 секунд, на мой взгляд, это слишком много», — заявил Шарль Леклер на пресс-конференции ФИА накануне Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, ранее пилоты получали штраф в пять секунд за обгон соперника с выездом за пределы трассы. Сейчас в Формуле-1 намерены ужесточить штраф до 10 секунд. Он будет отбываться на ближайшем пит-стопе или прибавляться к итоговому результату гонщика на финише.