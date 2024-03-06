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ФИА ужесточила штраф за обгон вне трассы в Формуле-1

ФИА ужесточила штраф за обгон вне трассы в Формуле-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила наказание за обгон соперника вне трассы в Формуле-1 и в младших сериях, сообщает издание The Race.

Напомним, ранее гонщик, совершивший обгон за пределами трассы, получал пятисекундный штраф, который должен был либо отбыть на пит-стопе, либо же он включался в его время заезда. Теперь же наказание составит 10 секунд.

Несмотря на то что случая для применения наказания в «Королевских гонках» ещё не было, оно уже было применено в гонке Формулы-3.

Причиной же для подобного решения послужило мнение, что гонщики ведущих команд готовы мириться с пятисекундным штрафом, рассчитывая нивелировать его за счёт большего преимущества на трассе.

Одним из пилотов Ф-1, недовольных ситуацией, был Джордж Расселл из «Мерседеса», ранее заявлявший, что подобное правило воспринимается как получение позиции с низкими затратами.

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