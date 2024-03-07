Хэмилтон: мой переход в «Феррари» показывает, что и Макс может оказаться в «Мерседесе»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон считает, что громкий переход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес» вполне вероятен. В качестве примера он привёл свой не менее громкий, но уже официально подтверждённый переход из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.

«Я не удивлён тем что «Мерседес» присматривается к Максу. Он отличный гонщик. Та ситуация в Абу-Даби не его вина. Он сделал то, что должен был сделать. Я на его месте сделал бы то же самое, так что между нами нет никаких проблем.

Управляя командой, вы хотите, чтобы в ней был лучший гонщик, чтобы команда была привлекательной для спонсоров. Макс один из тех, кто подходит под эти критерии. Мой переход в «Феррари» показал, что всё возможно. Следующие полгода или около того будут по-настоящему интересными.

Я не могу преподнести сенсацию, сказав, что я знаю что-то особенное… Но я уверен, что Макс в списке. Но, с другой стороны, я почти уверен, что у него действующий контракт, и к тому же я не понимаю, зачем оставлять машину, которая так хороша», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.