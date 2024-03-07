Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Саудовской Аравии, Алонсо — 2-й, Перес — 3-й

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В Джидде завершилась первая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Третьим оказался напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал восьмой результат.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,659

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,186

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,209

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,280

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,371

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,505

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,572

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,577

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,921

10. Александер Албон («Уильямс») +1,088

11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,124

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,258

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,286

14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,307

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,318

16. Юки Цунода («РБ») +1,377

17. Пьер Гасли («Альпин») +1,387

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,472

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,752

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,918