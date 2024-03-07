Берман выиграл квалификацию Ф-2 в Саудовской Аравии, юниор «Мерседеса» Антонелли — 6-й

В Джидде завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал британец Оливер Берман, представляющий «Прему». Вторым был индийский гонщик Куш Маини из «Инвикты», топ-3 замкнул представитель США Джек Кроуфорд, представляющий «ДАМС».
Итальянский юниор «Мерседеса» и напарник Бермана Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный сезон в Формуле-2, продемонстрировал шестой результат.
Формула-2. Этап в Саудовской Аравии. Квалификация:
1. Оливер Берман – 1:42,217
2. Куш Маини +0,025
3. Джек Кроуфорд +0,159
4. Виктор Мартинс +0,180
5. Энцо Фиттипальди +0,203
6. Андреа Кими Антонелли + 0,228
7. Деннис Хаугер + 0,238
8. Исак Хаджар +0,296
9. Рихард Версхор +0,368
10. Пол Арон +0,421.