Берман выиграл квалификацию Ф-2 в Саудовской Аравии, юниор «Мерседеса» Антонелли — 6-й

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В Джидде завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал британец Оливер Берман, представляющий «Прему». Вторым был индийский гонщик Куш Маини из «Инвикты», топ-3 замкнул представитель США Джек Кроуфорд, представляющий «ДАМС».

Итальянский юниор «Мерседеса» и напарник Бермана Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный сезон в Формуле-2, продемонстрировал шестой результат.

Формула-2. Этап в Саудовской Аравии. Квалификация:

1. Оливер Берман – 1:42,217

2. Куш Маини +0,025

3. Джек Кроуфорд +0,159

4. Виктор Мартинс +0,180

5. Энцо Фиттипальди +0,203

6. Андреа Кими Антонелли + 0,228

7. Деннис Хаугер + 0,238

8. Исак Хаджар +0,296

9. Рихард Версхор +0,368

10. Пол Арон +0,421.