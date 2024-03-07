«Ред Булл» отказался показать итоги расследования Ф-1, ФИА и спонсорам — журналист AP

Корреспондент американского агентства Associated Press Дженна Фрайер рассказала, что ФИА, Формула-1 и партнёры «Ред Булл» просили предоставить им доступ к расследованию в отношении Кристиана Хорнера, но им было отказано командой. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Ред Булл» неизменно выглядел ужасно на протяжении всего внутреннего расследования, которое было проведено при нулевой прозрачности. Многочисленные партнёры команды, ФИА и Формула-1 запросили доступ к расследованию, но в «Ред Булл» отказали им», — написала в своих социальных сетях Фрайер.

Напомним, официальное расследование в отношении Кристиана Хорнера было завершено на прошлой неделе, в среду, 28 февраля. Он был полностью оправдан. Однако спустя несколько дней в сеть были слиты документы, подтверждающие вину Хорнера.