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Алонсо стал лучшим во 2-й тренировке ГП Саудовской Аравии, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Джидде завершилась вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Вторым был Джордж Расселл, представляющий «Мерседес». Третьим оказался Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Ещё один пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал восьмой результат.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая свободная практика:

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.28,827

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,230

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,331

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,353

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,473

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,509

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,628

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,677

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,701

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,767

11. Юки Цунода («РБ») +0,839

12. Ландо Норрис («Макларен») +0,931

13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +0,950

14. Александер Албон («Уильямс») +0,962

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,074

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,107

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,158

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,250

19. Даниэль Риккардо («РБ») +1,261

20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,326.