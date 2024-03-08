Вольф отреагировал на штраф «Мерседеса» и предупреждение Хэмилтону за эпизод с Сарджентом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал штраф команды, полученный за блокировку гонщика «Уильямса» Логана Сарджента Льюисом Хэмилтоном во время второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии. Хэмилтон настаивал, что он сбавил скорость, чтобы пропустить Карлоса Сайнса из «Феррари», заявив, что не знал о присутствии Сарджента. Напомним, по итогам разбирательств «Мерседес» оштрафовали на € 15 тыс., а Хэмилтон получил предупреждение.

«Я видел этот момент, но не знаю, получил ли Льюис сообщение о приближении Саржента. В любом случае это было опасно и могло привести к большой аварии. Однако никто не станет этого делать специально, особенно Льюис», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Sky Germany.