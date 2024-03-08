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Албон обратился к Сайнсу с предложением после новости о его операции

Албон обратился к Сайнсу с предложением после новости о его операции
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Пилот «Уильямса» Александер Албон поддержал гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, который не примет участия в оставшейся части уикенда в Саудовской Аравии. Ранее стало известно, что у испанца диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.

«Выздоравливайте скорее, Карлос. Я знаю хорошего хирурга, если нужно», — написал Албон на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 8 марта, в Джидде состоятся третья свободная практика и квалификация. Начало заездов запланировано на 16:30 и 20:00 по московскому времени соответственно.

Ранее пресс-служба «Скудерии» сообщила, что, начиная с третьей свободной практики и до конца этого гоночного уикенда, Сайнса заменит резервный пилот команды Оливер Берман.

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