Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии

Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба итальянской команды «Феррари» подтвердила, что у гонщика команды Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.

Сообщается, что, начиная с третьей свободной практики и до конца этого гоночного уикенда, Сайнса заменит резервный пилот Оливер Берман. Таким образом, Оливер не примет дальнейшего участия в рамках уикенда в Джидде в Формуле-2.

«Семья «Феррари» желает Карлосу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении команды.

Напомним, Карлос принимал участие в двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой практике он показал шестой результат, а во второй был седьмым. Сегодня, 8 марта, в Джидде состоятся третья свободная практика и квалификация. Начало заездов запланировано на 16:30 и 20:00 по московскому времени соответственно.

Материалы по теме
Источник: Карлос Сайнс доставлен в больницу и пропустит Гран-при Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android