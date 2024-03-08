Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба итальянской команды «Феррари» подтвердила, что у гонщика команды Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.

Сообщается, что, начиная с третьей свободной практики и до конца этого гоночного уикенда, Сайнса заменит резервный пилот Оливер Берман. Таким образом, Оливер не примет дальнейшего участия в рамках уикенда в Джидде в Формуле-2.

«Семья «Феррари» желает Карлосу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении команды.

Напомним, Карлос принимал участие в двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой практике он показал шестой результат, а во второй был седьмым. Сегодня, 8 марта, в Джидде состоятся третья свободная практика и квалификация. Начало заездов запланировано на 16:30 и 20:00 по московскому времени соответственно.