«Ауди» подтвердила планы по полной покупке «Заубера»

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Компания «Ауди» официально подтвердила взятие под полный контроль швейцарской команды «Заубер». Ранее немецкий автоконцерн был миноритарным акционером компании «Заубер», чья команда выступает в Формуле-1 под названием «Кик-Заубер».

Изначально сообщалось, что «Ауди» выкупит 75% акций к концу 2025 года. Но немецкая компания намерена перевыполнить планы и уже согласовала покупку всех акций у шведского миллиардера Финна Раусинга.

Напомним, «Ауди» планирует стать участником чемпионата Формулы-1 в 2026 году. Действующими пилотами «Кик-Заубера» являются финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

Генеральным директором команды «Ауди» станет Андреас Зайдль. Сейчас он является генеральным директором Sauber Group.

Глава отдела технического развития «Ауди» Оливер Хоффманн станет представителем совета директоров, ответственным за программу компании в Формуле-1.