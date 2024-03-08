Чжоу разбил болид в 3-й практике и может пропустить квалификацию ГП Саудовской Аравии

Команда «Кик-Заубер» сейчас ведёт напряженную работу, чтобы оперативно починить машину Гуаньюя Чжоу, чтобы успеть сделать это до начала квалификации на втором этапе сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии.

Китайский гонщик разбил свою машину в третье практике на трассе в Джидде. Чжоу потерял контроль над задней частью болида в седьмом повороте и влетел в отбойник уже в восьмом. В результате аварии были сильно повреждены задняя и левая части его машины. Авария Чжоу привела к остановке сессии красными флагами на примерно 20 минут.

Сам Гуаньюй Чжоу не пострадал в инциденте.

«Извините, я потерял управление. Да, извините, я не знаю, что произошло. Со мной все в порядке», — сказал Чжоу по командному радио.