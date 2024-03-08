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Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Джидде. Кими Антонелли — 7-й

Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Джидде. Кими Антонелли — 7-й
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Пилот команды «Трайдент» Рихард Версхор выиграл короткую гонку второго этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Саудовской Аравии на трассе в Джидде. Второй результат показал Деннис Хаугер из «МП Моторспорт». Топ-3 замкнул Пол Арон из «Хайтек».

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал 7-м.

Формула-2. Саудовская Аравия, спринт (топ-10):
1. Рихард Версхор («Трайдент») – 41:38.745
2. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,7.
3. Пол Арон («Хайтек») +1,5.
4. Энцо Фиттипальди (Van Amersfoort Racing) +4,7
5. Зейн Мэлоуни («Роден») +7,5
6. Джек Кроуфорд («Хайтек») +9,1.
7. Андреа Кими Антонелли («Према») +11,8
8. Хосеп Марти («Кампос») +14,4.
9. Куш Майни («Invicta Virtuosi») +14,7.
10. Роман Станек(«Трайдент») +18,0

Формула-2 2024. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка 1
08 марта 2024, пятница. 18:10 МСК
Окончено
1
Рихард Версхор
Trident
1:45.093
2
Деннис Хаугер
MP Motorsport
1:44.743
3
Пол Арон
Hitech Pulse-Eight
1:45.159
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