Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Джидде. Кими Антонелли — 7-й

Пилот команды «Трайдент» Рихард Версхор выиграл короткую гонку второго этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Саудовской Аравии на трассе в Джидде. Второй результат показал Деннис Хаугер из «МП Моторспорт». Топ-3 замкнул Пол Арон из «Хайтек».

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал 7-м.

Формула-2. Саудовская Аравия, спринт (топ-10):

1. Рихард Версхор («Трайдент») – 41:38.745

2. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,7.

3. Пол Арон («Хайтек») +1,5.

4. Энцо Фиттипальди (Van Amersfoort Racing) +4,7

5. Зейн Мэлоуни («Роден») +7,5

6. Джек Кроуфорд («Хайтек») +9,1.

7. Андреа Кими Антонелли («Према») +11,8

8. Хосеп Марти («Кампос») +14,4.

9. Куш Майни («Invicta Virtuosi») +14,7.

10. Роман Станек(«Трайдент») +18,0