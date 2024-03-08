Версхор выиграл спринт Формулы-2 в Джидде. Кими Антонелли — 7-й
Поделиться
Пилот команды «Трайдент» Рихард Версхор выиграл короткую гонку второго этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Саудовской Аравии на трассе в Джидде. Второй результат показал Деннис Хаугер из «МП Моторспорт». Топ-3 замкнул Пол Арон из «Хайтек».
Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал 7-м.
Формула-2. Саудовская Аравия, спринт (топ-10):
1. Рихард Версхор («Трайдент») – 41:38.745
2. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,7.
3. Пол Арон («Хайтек») +1,5.
4. Энцо Фиттипальди (Van Amersfoort Racing) +4,7
5. Зейн Мэлоуни («Роден») +7,5
6. Джек Кроуфорд («Хайтек») +9,1.
7. Андреа Кими Антонелли («Према») +11,8
8. Хосеп Марти («Кампос») +14,4.
9. Куш Майни («Invicta Virtuosi») +14,7.
10. Роман Станек(«Трайдент») +18,0
Комментарии
- 8 марта 2024
-
20:06
-
19:49
-
19:11
-
18:50
-
18:26
-
18:13
-
18:13
-
17:45
-
17:34
-
17:00
-
16:50
-
16:02
-
15:28
-
14:51
-
14:24
-
14:01
-
13:46
-
13:25
-
13:13
-
12:36
-
12:00
-
11:35
-
10:58
-
09:59
-
09:44
-
01:13
-
00:52
-
00:29
-
00:21
- 7 марта 2024
-
23:48
-
23:37
-
23:26
-
23:18
-
22:57
-
22:31