Победителя первой гонки Формулы-2 в Джидде дисквалифицировали

Победитель спринтерской гонки второго этапа Формулы-2, который проходит на уличной трассе в Джидде, Рихард Версхор из команды «Трайдент», а также его партнёр по команде Роман Станек, финишировавший 10-м, исключены из протоколов.

В решении дирекции гонки указано, что после финиша в электронных блоках управления двигателем на машинах команды «Трайдент» обнаружена несоответствующая правилам картография педали газа. Как пояснили вызванные к судьям представители команды, картография была загружена в ECU по ошибке.

Победа в спринте в итоговой классификации перешла к Деннису Хаугеру из команды MP, Пол Арон поднялся на вторую строчку, а бронзовым призёром заезда стал Энцо Фиттипальди.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Зейн Мэлоуни, который на 13 очков опережает Пола Арона, третью позицию занимает Хосеп-Мария Марти, а Деннис Хаугер теперь идёт четвёртым.

Основная гонка этапа Формулы-2 стартует в субботу, 9 марта, в 16:25 по московскому времени. С первого места заезд начнёт Куш Майни, который разделит первый ряд с Джеком Кроуфордом. Лидеру чемпионата Зейну Мэлоуни предстоит прорываться с 15-й позиции.