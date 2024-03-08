Джордж Расселл: я допустил ошибку в квалификации, вина лежит на мне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своей ошибке в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, которая стоила ему возможности побороться за как минимум за четвёртое место.

«К сожалению, я не смог проехать свой последний круг на новых шинах. Я допустил ошибку, вина лежит на мне. Мой решающий круг был на уже использованных шинах. Если бы всё прошло хорошо, то мы, возможно, боролись бы за четвёртое место или даже выше.

На прошлой неделе мы убедились, что если не сделать всё чисто, то можно потерять несколько позиций. Мы всё ещё изучаем эту машину. На практиках в Бахрейне мы были на первом и втором местах, а вчера снова на втором месте. Сегодня мы сделали шаг назад, но у нас есть потенциал. Сезон длинный, мы постараемся лучше изучить машину, чтобы добиться её более стабильной работы.

Я уверен, завтра у нас будет хороший гоночный темп. Мы быстры на прямых, это наш бонус. Нам нужно хорошо стартовать, а там посмотрим», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».