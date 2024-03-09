Оливер Берман стал третьим самым молодым пилотом Формулы-1

Стартовавший сегодня на Гран-при Саудовской Аравии за рулём «Феррари» Оливер Берман стал третьим по юности гонщиком в истории Формулы-1, принимавшим участие в гонке.

Британец Оливер Берман стартовал в сегодняшней гонке в Джидде в возрасте 18 лет, 10 месяцев и одного дня. Первое место в списке самых молодых дебютантов Формулы-1 занимает Макс Ферстаппен (17 лет 166 дней), далее идёт Лэнс Стролл (18 лет 148 дней). За ними расположится Оливер Берман.

Отметим, что Оливер Берман подвинет в списке занимающих 9-10-е место Криса Эймона и россиянина Даниила Квята. Они оба дебютировали в Формуле-1 в 19 лет и 324 дня.

В квалификации на втором этапе сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман занял 11-е место. Он заменяет Карлоса Сайнса, которому прооперировали аппендикс.