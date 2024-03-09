Юниорку «Мерседеса» лишили победы из-за того, что она не заметила клетчатый флаг

Участницу юниорской гоночной программы «Мерседеса» Дориан Пен лишили победы во второй гонке женской гоночной серии «Академия Ф1».

20-летняя французская гонщица команды «Према» не заметила клетчатый флаг и проехала после него ещё один круг в боевом темпе, после чего пересекла финишную черту во второй раз. При этом команда не сообщила ей по радио о том, что финиш уже наступил. В итоге судьи дали Пен +20 секунд к её результату, из-за чего она потеряла победу в гонке.

Победительницей стала Эбби Пуллинг. Дориан Пен опустилась на девятое место и осталась без очков. Отметим, что Дориан Пен выиграла первую гонку «Академии Ф1» на этапе в Джидде.

В прошлом году Дориан Пен была напарницей российского гонщика Даниила Квята в главном автомарафоне планеты – «24 часах Ле-Мана».