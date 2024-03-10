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«Курьёзная история». Хюлькенберг назвал истинную причину своей остановки в квалификации

«Курьёзная история». Хюлькенберг назвал истинную причину своей остановки в квалификации
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Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал настоящую причину своей остановки на трассе в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2024. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
09 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:20:43.273
2
Серхио Перес
Red Bull
+13.643
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+18.639

«Это курьёзная история. Перед поездкой машина откачала топливо вместо того, чтобы заправить его. 2000 раз всё было хорошо, а в 2001-й раз вместо дозаправки произошла сливка», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

Отметим, что в гонке на трассе в Джидде Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Нико Хюлькенберг («Хаас») занял десятую строчку (+1:16.996). Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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