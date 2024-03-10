«Курьёзная история». Хюлькенберг назвал истинную причину своей остановки в квалификации

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал настоящую причину своей остановки на трассе в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Это курьёзная история. Перед поездкой машина откачала топливо вместо того, чтобы заправить его. 2000 раз всё было хорошо, а в 2001-й раз вместо дозаправки произошла сливка», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

Отметим, что в гонке на трассе в Джидде Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Нико Хюлькенберг («Хаас») занял десятую строчку (+1:16.996). Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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