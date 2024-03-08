Стало известно, почему Хюлькенберг остановился в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, почему он остановился на трассе в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Мотор заглох. По радио мне сказали, что причина в топливной системе. Топливо не поступало в двигатель, причина в этом. Они сказали мне остановиться.

Вчера всё было хорошо, пусть и не потрясающе. Ночью мы поработали над настройками, но, очевидно, не сможем полноценно оценить их до завтрашней гонки. Думаю, завтра нас ждёт непростой день, особенно учитывая наши стартовые позиции. Мы начнём гонку в плотном трафике. Будет интересно посмотреть, как наша машина будет работать в Джидде, которая сильно отличается от «Сахира», где мы соревновались на прошлой неделе», — приводит слова Нико Хюлькенберга пресс-служба команды «Хаас».

Нико Хюлькенберг не показал результат во втором сегменте квалификации и будет стартовать с 15-й позиции.