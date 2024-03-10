Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко отреагировал на слух о том, что Ньюи может уйти в «Феррари»

Хельмут Марко отреагировал на слух о том, что Ньюи может уйти в «Феррари»
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слух о том, что глава технического департамента команды британец Эдриан Ньюи может перейти в «Феррари».

«Ньюи в «Феррари? Я надеюсь, что этого не произойдёт. Постоянное желание совершенствоваться и продолжение нашего успеха должны гарантировать обнадёживающую ситуацию», — приводит слова Марко издание Total Motorsport.

Как сообщает ресурс AutoMoto, если Ньюи действительно принял решение о переходе, то должен завершить работу в австрийском коллективе в ближайшее время, чтобы успеть принять участие в разработке болида «Феррари» на 2026 год, когда в силу вступит новый технический регламент Формулы-1.

Ранее экс- пилот Ф-1 австриец Герхард Бергер дал прогноз на развитие ситуации в «Ред Булл».

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1: Хорнер останется в «Ред Булл», а Ферстаппен уйдёт в «Мерседес»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android