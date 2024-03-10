F1-Insider: Кристиана Хорнера могут уволить из «Ред Булл» до Гран-при Австралии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может быть уволен из австрийской команды до начала следующего этапа Формулы-1, который состоится в Австралии. Об этом сообщает F1-Insider со ссылкой на свои источники.

«Хорнер, судя по всему, находится на грани поражения в борьбе за власть в «Ред Булл». По словам осведомлённых источников, он будет освобождён до следующей гонки в Австралии», — сообщает издание.

Также сообщается, что Хорнер лишился поддержки совладельцев концерна «Ред Булл» из Таиланда, которые опасаются, что в ближайшие несколько дней Кристиан может выйти на публику и предпринять действия против внутреннего расследования.

Напомним, в начале февраля руководитель австрийской команды был обвинён в неподобающем поведении в отношении сотрудницы «Ред Булл». После расследования Хорнер был оправдан, а затем, по требованию его жены, сотрудница была отстранена от исполнения своих обязанностей.

Ранее отец Макса Ферстаппена Йос высказался насчёт потенциального ухода Кристиана Хорнера.