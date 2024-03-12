Марко: «Хаас» заставит «Феррари» дорого заплатить за Бермана

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о дебютном выступлении в Формуле-1 резервиста «Феррари» Оливера Бермана. На Гран-при Саудовской Аравии 18-летний гонщик выступил вместо Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита. Берман финишировал седьмым и был признан гонщиком дня.

«Выступить на такой трассе, как Джидда, без особой практики было действительно мощно. Временами он был почти на том же уровне, что и Шарль Леклер. Но что делает «Феррари»? Они берут Льюиса Хэмилтона, который им обойдётся в копейку. У Леклера долгосрочный контракт. Но вот Берман демонстрирует свой суперталант. Если бы я был на месте Фредерика Вассёра, я бы немедленно устроил Бермана в другую команду. Не знаю, например, в «Хаас». При этом команды в настоящий момент финансово обеспечены, поэтому «Хаас» заставит «Феррари» дорого заплатить за Бермана», — приводит слова Марко Speedweek.