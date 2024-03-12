Экс-инженер «Феррари» Смедли отреагировал на иски Массы против ФИА, Ф-1 и Экклстоуна

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли прокомментировал новость о том, что экс-пилот Формулы-1 Фелипе Масса подал иски в Верховный суд Лондона к Международной автомобильной федерации (ФИА), руководству Формулы-1 (FOM), а также к бывшему главе серии Берни Экклстоуну.

«Думаю, что в том сезоне так решили гоночные боги. Но Фелипе – один из моих лучших друзей, если он решил этим заняться, значит, такова его воля.

Я из тех, кто никогда не оглядывается назад. Меня не волнует, что было вчера, для меня важнее, что будет сегодня, завтра, и как я могу на это повлиять. Было бы здорово выиграть чемпионат мира в 2008 году. Мы не выиграли, Льюис Хэмилтон выиграл, и парень, набравший больше очков в конце сезона, заслуживает победы, как бы эти очки ни начислялись. Таковы гонки.

Не знаю, как всё закончится. Я буду наблюдать за этим издалека, и мы увидим, к чему это приведёт», – сказал Смедли в подкасте Formula For Success.

Напомним, иски Массы связаны с тем, что бразильский гонщик настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.