Лиам Лоусон назвал аспект, благодаря которому Макс Ферстаппен доминирует в Ф-1

Резервный пилот команды «Ред Булл» в Формуле-1 Лиам Лоусон объяснил, за счёт чего трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен доминирует в Ф-1.

«Если бы я мог выбрать команду, за которую выступать в будущем, это был бы «Ред Булл». У меня есть доступ ко всей информации и, следовательно, к ответу на вопрос, как Макс добивается таких успехов. Ключевой аспект – его уверенность в себе и особенно в машине. Такой уверенности сейчас нет больше ни у кого в пелотоне», – приводит слова Лоусона Sky Sports.

Напомним, 9 марта голландский гонщик Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Для него это 19-е первое место за последние 20 гонок. Также благодаря выигрышу он достиг отметки в 100 подиумов за карьеру (188 гонок).