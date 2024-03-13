Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне, который будет третьим по счёту в нынешнем сезоне Формулы-1, пройдёт с 22 по 24 марта.

«Это совсем другая трасса. На следующей неделе мы будем работать на симуляторе и постараемся настроить его как можно лучше, прежде чем отправимся туда. И уже во время гоночного уикенда посмотрим, что у нас получится. До этого невозможно предугадать, насколько конкурентоспособными мы окажемся», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

После двух Гран-при нынешнего сезона Формулы-1, этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко. На втором месте с 36 баллами находится его товарищ по команде Серхио Перес.