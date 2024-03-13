«Ред Булл» не опасается, что Ньюи покинет команду — PlanetF1

Руководство команды Формулы-1 «Ред Булл» не опасается потенциального ухода главы технического департамента Эдриана Ньюи, сообщает инсайдер PlanetF1 Томас Махер.

«У «Ред Булл» нет опасений, что Эдриан Ньюи уйдёт. Он работает над RB17, но его не отстраняли от команды Ф-1, и он не планирует этого делать. Его не будет в Австралии, но он будет присутствовать в Японии», — написал Махер в соцсети X (ранее Twitter).

Также сообщается, что слухи о недовольстве Ньюи ситуацией в «Ред Булл» сильно преувеличены. В мае прошлого года британец подписал долгосрочный контракт с командой из Милтон-Кинса.

Ранее о потенциальном уходе Ньюи из «Ред Булл» высказался советник австрийского коллектива Хельмут Марко.