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Президент «Феррари» дал оценку выступлению команды в начале сезона

Президент «Феррари» дал оценку выступлению команды в начале сезона
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Президент «Феррари» Джон Элканн высказался о выступлении команды на старте нынешнего сезона.

Напомним, «Феррари» дважды оказывалась на подиуме в двух прошедших этапах, Карлос Сайнс стал третьим в Бахрейне, а Шарль Леклер занял третье место в Саудовской Аравии.

«Если посмотреть на то, где мы были год назад, то мы стали лучше. Главное – это улучшаться и двигаться вперёд. У «Феррари» есть динамика, и её следует поддерживать и хвалить.

Гонка в Саудовской Аравии получилась отличной. Мы финишировали на подиуме. Леклер проехал быстрейший круг, а Берман, самый молодой пилот «Феррари» в истории Ф-1, сразу же набрал очки. Карлос Сайнс приехал после операции, и это доказывает командный дух», — приводит слова Элканна Sky Sports.

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