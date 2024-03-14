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Р. Шумахер: вместо молодых пилотов, отличившихся в Формуле-2, за руль опять садится Алонсо

Р. Шумахер: вместо молодых пилотов, отличившихся в Формуле-2, за руль опять садится Алонсо
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Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер раскритиковал политику команд, которые отдают предпочтение опытным гонщикам вместо того, чтобы давать шансы молодым.

«Нужно проводить больше тестов в Формуле-1, чтобы разорвать этот порочный круг и снова дать шанс молодым пилотам. Но вместо молодых пилотов, отличившихся в Формуле-2, за руль сядет 42-летний Алонсо. Я ничего не имею против Алонсо, но Формула -1 не может быть нацелена на то, чтобы становиться все старше и старше.

Выступление Бермана? Было очень важно, чтобы кто-то пришёл, был брошен в бой и добился хорошего результата. Все команды почти боялись брать новых гонщиков. Надеюсь, это приведёт к тому, что новые гонщики снова получат свои шансы в командах», — приводит слова Шумахера Speedweek.

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