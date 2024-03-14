Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший напарник Ферстаппена: Формула-1 не скучная

Бывший напарник Ферстаппена: Формула-1 не скучная
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон не согласен со мнением, что нынешняя Формула-1 стала скучной из-за доминирующих результатов Макса Ферстаппена, с которым он выступал за «Ред Булл» в сезоне-2019.

«В первом сегменте квалификации в Бахрейне пилоты расположились в одной секунде. Сейчас, допуская небольшую ошибку, вы сразу понимаете – теряю минимум две позиции. Вот куда движется Формула-1. В определённой степени обидно видеть комментарии о Максе и о том, что это скучный сезон. Это совсем не так.

По крайней мере, по моему мнению, если исключить из уравнения Макса, у нас будет один из самых плотных пелотонов за всю историю Формулы-1. И даже если не исключать его, это все равно самый плотный пелотон в Формуле-1. Все фокусируются на лидере, но самое напряжение позади него. В Бахрейне мы отстали на два круга и потеряли шесть позиций. Мы стартовали с 11-го места и финишировали 15-м. Так что тут очень плотно», — заявил Алекс Албон в подкасте Beyond the Grid.

Если Ферстаппен одержит победу на предстоящем Гран-при Австралии, то повторит свою рекордную серию из 10 побед в Формуле-1 подряд.

Материалы по теме
«Это же 88 упущенных!» Макс Ферстаппен — о 100 подиумах в 188 гонках
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android