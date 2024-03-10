«Это же 88 упущенных!» Макс Ферстаппен — о 100 подиумах в 188 гонках

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен отреагировал на своё достижение — на Гран-при Саудовской Аравии он завоевал свой 100-й подиум в карьере.

«Это 88 пропущенных подиумов! Шучу. Конечно, я очень доволен этим, но всё-таки не люблю смотреть на статистику. Я просто рад, что достиг этой сотни. Но, конечно, хочу продолжать постоянно, гонка за гонкой, фокусироваться на достижении наилучшего возможного результата», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

Голландец достиг такого результата за 188 гонок. Он стал седьмым человеком в истории автоспорта, добравшимся до такой отметки. На данный момент лидером по количеству подиумов в карьере является семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, их у гонщика 197.

Напомним, 9 марта трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Саудовской Аравии. Таким образом, он выиграл обе первые гонки сезона-2024 (первая — этап в Бахрейне).