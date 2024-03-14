Боец UFC дал совет Даниэлю Риккардо как пилотировать болид Ф-1

Австралийский боец UFC Алекс Волкановски рассказал своему соотечественнику Даниэлю Риккардо как правильно пилотировать болид Формулы-1 на предстоящем Гран-при Австралии.

«Итак, когда ты входишь в поворот, то нужно тормозить как можно позже. Не слишком поздно, чтобы не вылететь, чуть раньше. Если тормозить как можно позже, то можно выиграть на этом несколько секунд. А потом ты повернешь и наберешь скорость, так что потратишь на это совсем немного времени», — сказал Волкановски на видео в своей соцсети, обращаясь к картонной фигуре Риккардо.

«Ха-ха, передам первый привет тебе, когда на следующей неделе применю этот совет. Lezgobaybee», — ответил ему пилот «РБ».

34-летний Даниэль Риккардо имеет в своем активе восемь побед в Формуле-1.